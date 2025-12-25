Fioca di voce quasi afona

SOLUZIONE: RAUCA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fioca di voce quasi afona" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fioca di voce quasi afona". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Rauca? La rauca si manifesta con un tono di voce debole e quasi afono, spesso causato da irritazioni o infiammazioni delle corde vocali. Questo stato può derivare da affaticamento, raffreddori o altre condizioni che compromettono la qualità del suono prodotto. La sensazione di rauco rende difficile parlare normalmente, dando un tono roca e sforzato alla voce.

La soluzione associata alla definizione "Fioca di voce quasi afona" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fioca di voce quasi afona" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Rauca:

R Roma A Ancona U Udine C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fioca di voce quasi afona" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

