La definizione e la soluzione di: Ha la voce fioca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Ha la voce fioca

Trasparente in un bicchiere da vino rosso. – è vodka – domandò margherita, con voce fioca. il gatto fu così offeso che fece un balzo sulla seggiola. – per carità... La ditta Roco, con sede a Salisburgo in Austria, è un produttore di modelli e accessori ferroviari in scala.