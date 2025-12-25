La carne a Londra

SOLUZIONE: MEAT

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La carne a Londra" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La carne a Londra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Meat? Il termine si riferisce alla carne consumata come alimento, tipica di molte cucine. A Londra rappresenta una scelta comune nei piatti tradizionali e moderni, spesso protagonista di menu di pub e ristoranti. È un elemento importante nella dieta di diverse culture e viene preparata in molte varianti. La carne può essere di vari animali e cucinata in modi diversi, riflettendo le tradizioni culinarie del luogo.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La carne a Londra" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La carne a Londra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Meat:

M Milano E Empoli A Ancona T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La carne a Londra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

