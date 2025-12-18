Quadrupede che gode fama di testardaggine

Home / Soluzioni Cruciverba / Quadrupede che gode fama di testardaggine

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quadrupede che gode fama di testardaggine' è 'Asino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quadrupede che gode fama di testardaggine" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quadrupede che gode fama di testardaggine". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Quadrupede che gode fama di testardaggine nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Asino

Quando la definizione "Quadrupede che gode fama di testardaggine" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quadrupede che gode fama di testardaggine" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Asino:

A Ancona S Savona I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quadrupede che gode fama di testardaggine" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ispirò il capolavoro di ApuleioIl quadrupede noto per la sua indolenzaCosì è anche detto un test su cui cade l esaminato meno preparatoGode fama di stupiditàChe gode di grande famaLi gode il benestanteLa fama del malfamatoUna fama immortale