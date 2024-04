La definizione e la soluzione di 6 lettere: Una fama immortale. GLORIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Gloria Gaynor, nome d'arte di Gloria Fowles (Newark, 7 settembre 1943), è una cantante statunitense. Esponente di spicco della Disco music, è nota particolarmente per il famoso brano I Will Survive, grandissimo successo in tutto il mondo, nonché potente inno all'importanza della propria libertà (a libera interpretazione, delle donne, dei neri e della comunità LGBT), che ricevette il Grammy Award per la Miglior Canzone Disco nel 1980 ed è stata inserita alla posizione 489 nella lista dei 500 migliori brani musicali secondo Rolling Stone.

Gloria ( approfondimento) f

nome proprio di persona femminile

Sostantivo

Gloria ( approfondimento) f sing, non numerabile

(cristianesimo) inno di lode nella santa messa

Sillabazione

Glo | ria

Pronuncia

IPA: /gloria/

Etimologia / Derivazione

dal latino gloria