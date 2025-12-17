Ha onde fino a 125 metri

Home / Soluzioni Cruciverba / Ha onde fino a 125 metri

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ha onde fino a 125 metri' è 'Mare Mosso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARE MOSSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha onde fino a 125 metri" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha onde fino a 125 metri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ha onde fino a 125 metri nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Mare Mosso

Per risolvere la definizione "Ha onde fino a 125 metri", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha onde fino a 125 metri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Mare Mosso:

M Milano A Ancona R Roma E Empoli M Milano O Otranto S Savona S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha onde fino a 125 metri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ha onde anche di un metroCervide con palchi palmati fino a due metriÈ coltivato fino a circa 1400 metri d altezzaHa scarpe grosse ma il cervello finoHa i fianchi fino in cimaHa scarpe grosse e cervello fino