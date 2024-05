La Soluzione ♚ Si dice di occhiata molto significativa La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ELOQUENTE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ELOQUENTE

Significato della soluzione per: Si dice di occhiata molto significativa Il De vulgari eloquentia (L'eloquenza della lingua volgare) è un trattato in lingua latina scritto da Dante Alighieri tra il 1303 ed i primi mesi del 1305. Pur affrontando il tema della lingua volgare, fu scritto in latino in quanto rivolto principalmente ai dotti del tempo per mostrare loro la bellezza della lingua volgare nella loro lingua, appunto il latino. Inoltre, Dante scrisse in questa lingua per difendersi da eventuali accuse di incultura e soprattutto perché si stava rivolgendo non al popolo bensì alle persone dotte. Italiano: Aggettivo: eloquente m (pl.: eloquenti) . che parla con parola facile ed efficace. che esprime con chiarezza ed eleganza il proprio pensiero. Sillabazione: e | lo | quèn | te. Pronuncia: IPA: /elo'kwnte/ . Etimologia / Derivazione: dal latino eloquentem, "che parla" . Sinonimi: convincente, efficace, espansivo, facondo incisivo, persuasivo, suggestivo. (per estensione) chiaro, esplicito, evidente, parlante, significativo,.

