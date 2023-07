È formata da sette stelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È formata da sette stelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ORSA

Significato/Curiosita : E formata da sette stelle

Grande carro o gran carro è uno degli asterismi più classici e più conosciuti della volta celeste; è formato dalle sette stelle più brillanti della costellazione... Blind, vedi ursa major (album). coordinate: 10h 00m 00s, +55° 00' 00 l'orsa maggiore (in latino ursa major) è una costellazione tipica dei cieli boreali... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : È formata da sette stelle : formata; sette; stelle; È formata da pochi musicisti; È formata da Brahma Visnù e Siva; La rugiada trasformata in ghiaccio; È formata da fotoni; Informata sulle ultime novità; Sono sette per gli adulatori; Erano sette quelle del mondo antico; Antico sette ; La quarta di sette ; Sono sette in un capolavoro del cinema; Il Sorrenti che cantava Figli delle stelle ; Gruppo di stelle dette anche Gallinelle; L autore del romanzo E le stelle stanno a guardare; Personaggio dei cartoni con le 7 stelle sul petto; Le stelle nel marchio delle Subaru;

Cerca altre Definizioni