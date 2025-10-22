Si estende da circa 1635 milioni a 145 milioni di anni fa

SOLUZIONE: GIURASSICO SUPERIORE

Perché la soluzione è Giurassico Superiore? Il Giurassico superiore è il periodo che si colloca tra circa 1635 e 145 milioni di anni fa, caratterizzato da importanti evoluzioni nella vita sulla Terra. Durante questa epoca, si svilupparono numerose specie di dinosauri e si consolidarono ambienti marini e terrestri ricchi di biodiversità. È un momento cruciale nella storia geologica, che segnò cambiamenti significativi nel clima e nella flora e fauna del nostro pianeta.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si estende da circa 1635 milioni a 145 milioni di anni fa" corrisponde a una soluzione formata da 19 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si estende da circa 1635 milioni a 145 milioni di anni fa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Per risolvere la definizione "Si estende da circa 1635 milioni a 145 milioni di anni fa", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si estende da circa 1635 milioni a 145 milioni di anni fa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 19 lettere della soluzione Giurassico Superiore:

G Genova I Imola U Udine R Roma A Ancona S Savona S Savona I Imola C Como O Otranto S Savona U Udine P Padova E Empoli R Roma I Imola O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si estende da circa 1635 milioni a 145 milioni di anni fa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

