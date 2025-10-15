Aggettivo di comuni passi

Home / Soluzioni Cruciverba / Aggettivo di comuni passi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Aggettivo di comuni passi' è 'Carrai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARRAI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Aggettivo di comuni passi" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Aggettivo di comuni passi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Carrai? I carri sono veicoli tradizionalmente usati nei passaggi di montagna o in zone di difficile accesso. Si tratta di strutture robuste, spesso trainate da animali o motorizzate, ideali per trasportare merci o persone in percorsi impegnativi. La loro presenza è frequente in aree rurali o storiche, dove le strade sono strette e tortuose. I carri rappresentano un mezzo di trasporto antico ma ancora attuale in molte comunità.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Aggettivo di comuni passi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Carrai

Per risolvere la definizione "Aggettivo di comuni passi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Aggettivo di comuni passi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Carrai:

C Como A Ancona R Roma R Roma A Ancona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Aggettivo di comuni passi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Passi destinati al transito di autoveicoliFa i passi cortiAggettivo in breveLa tendenza a trovare i punti comuni presenti nelle confessioni cristianeI passi dei passerottiComuni abitazioni