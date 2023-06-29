I passi dei passerotti

Home / Soluzioni Cruciverba / I passi dei passerotti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I passi dei passerotti' è 'Saltelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALTELLI

Perché la soluzione è Saltelli? I saltelli sono i movimenti rapidi e leggeri compiuti dai passerotti mentre saltellano tra i rami o il terreno. Questi piccoli passi consentono loro di esplorare l’ambiente circostante con agilità e di cercare cibo. Il loro modo di muoversi è caratterizzato da salti brevi e frequenti, che riflettono vivacità e curiosità. Grazie ai saltelli, i passerotti si spostano agilmente e mostrano il loro atteggiamento vivace e giocoso.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I passi dei passerotti" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I passi dei passerotti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

I passi dei passerotti nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Saltelli

In presenza della definizione "I passi dei passerotti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I passi dei passerotti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Saltelli:

S Savona A Ancona L Livorno T Torino E Empoli L Livorno L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I passi dei passerotti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Piccoli balziFa i passi cortiLe adulte che fanno i passi più cortiE passi vadaPassi montaniI passi avanti del progresso