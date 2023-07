Gli uccellini nati dalla medesima covata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli uccellini nati dalla medesima covata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NIDIATA

Significato/Curiosita : Gli uccellini nati dalla medesima covata

"gennaio dal brutto aspetto, per tuo dispetto, ho gli uccellini nel nido. gennaio si fece prendere dalla rabbia e le disse: "aspetta un po' merla che ti... La maledetta nidiata era una vera e propria scuola eretica clandestina che, nella venezia di inizio cinquecento, diffondeva idee contrarie alla dottrina... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

