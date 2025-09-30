Un tipo di tuta militare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un tipo di tuta militare' è 'Mimetica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MIMETICA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un tipo di tuta militare" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un tipo di tuta militare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Mimetica? La mimetica è un insieme di disegni e colori usati per confondersi con l'ambiente, spesso indossati dai militari per nascondersi durante le operazioni. Questo tipo di abbigliamento permette di passare inosservati, proteggendo da possibili minacce. La mimetica aiuta a creare un'illusione ottica, rendendo difficile individuare chi la indossa. È fondamentale nelle attività di guerra e in operazioni di sorveglianza.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un tipo di tuta militare" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un tipo di tuta militare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Mimetica:

M Milano I Imola M Milano E Empoli T Torino I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un tipo di tuta militare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

