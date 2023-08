Una tuta militare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una tuta militare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MIMETICA

Significato/Curiosità : Una tuta militare

Una tuta militare, nota anche come tuta mimetica o uniforme mimetica, è un indumento utilizzato dalle forze armate di molte nazioni. La sua caratteristica principale è la stampa mimetica, progettata per mimetizzare i soldati nell'ambiente circostante, rendendoli meno visibili agli occhi del nemico. Queste tute sono realizzate con materiali resistenti e possono essere disponibili in diverse varianti per adattarsi a diversi contesti operativi, come la tuta da combattimento, la tuta estiva o quella invernale. La tuta mimetica è uno strumento importante per la protezione e la sicurezza dei militari durante le operazioni e le missioni sul campo.

