Operosi o senza deficit

Luca Bianchi | 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Operosi o senza deficit' è 'Attivi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATTIVI

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Perché la soluzione è Attivi? Quando si parla di persone che sono sempre impegnate e non mostrano segni di stanchezza, si fa riferimento a individui molto impegnati, che si dedicano con entusiasmo alle proprie attività senza mai sembrare stanchi. Questi soggetti sono solitamente molto produttivi e pieni di energia, pronti a affrontare nuove sfide senza esitazione. Essere attivi significa non solo lavorare duramente, ma anche mantenere un atteggiamento positivo e determinato di fronte alle difficoltà.

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Operosi o senza deficit nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Attivi

Quando la definizione "Operosi o senza deficit" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Attivi'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Operosi o senza deficit
  • Risposta: ATTIVI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: A_____
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Le 6 lettere della soluzione

A Ancona
T Torino
T Torino
I Imola
V Venezia
I Imola

La soluzione 'Attivi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Operosi o senza deficit". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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