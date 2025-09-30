Operosi o senza deficit
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Operosi o senza deficit' è 'Attivi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ATTIVI
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Perché la soluzione è Attivi? Quando si parla di persone che sono sempre impegnate e non mostrano segni di stanchezza, si fa riferimento a individui molto impegnati, che si dedicano con entusiasmo alle proprie attività senza mai sembrare stanchi. Questi soggetti sono solitamente molto produttivi e pieni di energia, pronti a affrontare nuove sfide senza esitazione. Essere attivi significa non solo lavorare duramente, ma anche mantenere un atteggiamento positivo e determinato di fronte alle difficoltà.
Operosi o senza deficit nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Attivi
Quando la definizione "Operosi o senza deficit" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Attivi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Operosi o senza deficit
- Risposta: ATTIVI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: A_____
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Attivi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Operosi o senza deficit". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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