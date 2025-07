Lo sono i bilanci in deficit nei cruciverba: la soluzione è Passivi

PASSIVI

Curiosità e Significato di Passivi

La soluzione Passivi di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Passivi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Passivi? I passivi sono le obbligazioni di un’azienda, come debiti e crediti verso terzi. Quando i bilanci sono in deficit, significa che le uscite superano le entrate, e questa differenza viene evidenziata tra i passivi. In pratica, rappresentano ciò che l’azienda deve ancora pagare o le risorse che ha a disposizione. Sono fondamentali per capire la salute finanziaria di un’impresa e la sua solvibilità.

Come si scrive la soluzione Passivi

Hai davanti la definizione "Lo sono i bilanci in deficit" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

V Venezia

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P R L R N I A O N O L P E C I E L M A A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PARTICELLA PRONOMINALE" PARTICELLA PRONOMINALE

