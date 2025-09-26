Sono simili ai castori

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono simili ai castori

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sono simili ai castori' è 'Nutrie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NUTRIE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sono simili ai castori" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Altre soluzioni: LONTRE

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono simili ai castori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Nutrie? Le nutrie sono roditori di grandi dimensioni che ricordano i castori per il loro aspetto e alcune caratteristiche comportamentali. Vivono in ambienti acquatici e spesso vengono confusi con i castori a causa delle loro somiglianze fisiche. La loro presenza può influenzare gli ecosistemi, poiché scavano tane e modificano il paesaggio lungo le rive dei corsi d'acqua.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sono simili ai castori nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Nutrie

Quando la definizione "Sono simili ai castori" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono simili ai castori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Nutrie:

N Napoli U Udine T Torino R Roma I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono simili ai castori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Altro nome dei castoriniUn altro nome dei castoriniSono simili ai licaoniSono simili ai merluzziSono simili ai cerviSono simili ai petardiSono simili ai kayak