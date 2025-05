Altro nome dei castorini nei cruciverba: la soluzione è Nutrie

NUTRIE

Curiosità e Significato di "Nutrie"

Approfondisci la parola di 6 lettere Nutrie: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Nutrie? I castorini, noti per le loro abitudini acquatiche e la costruzione di dighe, sono spesso confusi con le nutrie, che sono un'altra specie di roditori semi-acquatici. Le nutrie, originarie del Sud America, si sono diffuse in molte parti del mondo e sono facilmente riconoscibili per il loro pelo marrone scuro e la lunga coda. Questi animali vivono in habitat simili a quelli dei castorini, ma hanno comportamenti e caratteristiche fisiche distintive che li rendono unici nel loro genere.

Come si scrive la soluzione Nutrie

N Napoli

U Udine

T Torino

R Roma

I Imola

E Empoli

