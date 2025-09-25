Nativi di Pordenone o di Tarcento

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Nativi di Pordenone o di Tarcento' è 'Friulani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRIULANI

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Perché la soluzione è Friulani? I friulani sono le persone che provengono da Pordenone o Tarcento, due città del Friuli Venezia Giulia. Questa regione del nord-est italiano ha una cultura ricca e antica, con tradizioni che si sono tramandate nel tempo. I friulani portano avanti usanze, dialetti e feste che rendono unica questa comunità. La loro identità si riflette anche nel modo di vivere e nelle celebrazioni locali.

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Nativi di Pordenone o di Tarcento nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Friulani

In presenza della definizione "Nativi di Pordenone o di Tarcento", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Friulani'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Nativi di Pordenone o di Tarcento

Nativi di Pordenone o di Tarcento Risposta: FRIULANI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: F_______

F_______ Inizia con: F

F Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

F Firenze R Roma I Imola U Udine L Livorno A Ancona N Napoli I Imola

La soluzione 'Friulani' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Nativi di Pordenone o di Tarcento". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.