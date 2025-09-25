Nativi di Pordenone o di Tarcento
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SOLUZIONE: FRIULANI
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Perché la soluzione è Friulani? I friulani sono le persone che provengono da Pordenone o Tarcento, due città del Friuli Venezia Giulia. Questa regione del nord-est italiano ha una cultura ricca e antica, con tradizioni che si sono tramandate nel tempo. I friulani portano avanti usanze, dialetti e feste che rendono unica questa comunità. La loro identità si riflette anche nel modo di vivere e nelle celebrazioni locali.
Nativi di Pordenone o di Tarcento nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Friulani
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Nativi di Pordenone o di Tarcento
- Risposta: FRIULANI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: F_______
- Inizia con: F
- Finisce con: I
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Friulani' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Nativi di Pordenone o di Tarcento". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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