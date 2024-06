I nativi del Continente Nero

: L'Africa è un continente del pianeta Terra, il terzo per superficie e secondo per popolazione. Insieme all'Eurasia, forma il cosiddetto Continente Antico. L'Africa è attraversata dall'equatore e dai tropici del Cancro e del Capricorno e, quindi, caratterizzata da una grande varietà di climi e ambienti, come deserti, savane e foreste pluviali. Confina ad est con il continente asiatico, attraverso l'istmo di Suez a nord-est, dal 1869 canale artificiale di Suez, quindi bagnato dal Mar Rosso e dall'Oceano Indiano, compreso il Madagascar; a sud con l'Oceano Atlantico e Indiano, ad ovest con l'Oceano Atlantico, con distanza minima dal continente americano di circa 4000 km (distanza Santo Antão, Capo Verde-Fortaleza, Brasile); a nord con il Mar Mediterraneo, che la separa dall'Europa.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: africani m . . plurale di africano la prima nave carica di venti schiavi africani è arrivata in America del Nord nel 1619.. Sostantivo, forma flessa: africani m . plurale di africano gli egiziani sono africani.. Sillabazione: a | fri | cà | ni. Etimologia / Derivazione: vedi africano .