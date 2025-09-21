Animale lentissimo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Animale lentissimo' è 'Lumaca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LUMACA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Animale lentissimo" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Altre soluzioni: BRADIPO

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Animale lentissimo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Lumaca? La lumaca è un animale noto per la sua estrema lentezza nei movimenti. Si sposta lentamente con il suo corpo morbido e un guscio protettivo sulla schiena. La sua andatura tranquilla la rende simbolo di calma e pazienza. È spesso associata a percorsi pacati e a un ritmo di vita rilassato. La lumaca attraversa ambienti umidi, lasciando tracce di mucosa dietro di sé. La sua lentezza è affascinante e caratteristica.

Animale lentissimo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lumaca

La soluzione associata alla definizione "Animale lentissimo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Animale lentissimo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Lumaca:

L Livorno U Udine M Milano A Ancona C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Animale lentissimo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

