La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Contende alla tartaruga il primato della lentezza' è 'Lumaca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LUMACA

Curiosità e Significato di Lumaca

Perché la soluzione è Lumaca? La lumaca è un piccolo animale noto per la sua andatura lenta e costante, simbolo di pazienza e calma. Con il suo guscio protettivo e il movimento tranquillo, rappresenta la lentezza come virtù, invitando a prendersela con calma e riflettere con serenità. In un mondo frenetico, la lumaca ci ricorda l'importanza di rallentare e apprezzare i momenti più semplici della vita.

Come si scrive la soluzione Lumaca

La definizione "Contende alla tartaruga il primato della lentezza" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

U Udine

M Milano

A Ancona

C Como

A Ancona

