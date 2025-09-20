Un tipo di poema
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un tipo di poema' è 'Epico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Epico? Un poema epico narra le gesta di eroi leggendari e imprese memorabili. Attraverso versi potenti e coinvolgenti, trasmette storie che sembrano vivere nel tempo. La sua forza sta nel modo in cui coinvolge e emoziona chi ascolta o legge, rendendo ogni racconto indimenticabile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un tipo di poema
- Risposta: EPICO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: EIO
- Inizia con: E
- Finisce con: O
Un tipo di poema nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Epico
La definizione "Un tipo di poema" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Epico'.
La soluzione 'Epico' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un tipo di poema". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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