Un tipo di poema

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un tipo di poema' è 'Epico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

E P I C O

Perchè la soluzione è Epico? Un poema epico narra le gesta di eroi leggendari e imprese memorabili. Attraverso versi potenti e coinvolgenti, trasmette storie che sembrano vivere nel tempo. La sua forza sta nel modo in cui coinvolge e emoziona chi ascolta o legge, rendendo ogni racconto indimenticabile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un tipo di poema

Un tipo di poema Risposta: EPICO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: E I O

Inizia con: E

E Finisce con: O

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Un tipo di poema nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Epico

La definizione "Un tipo di poema" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Epico'.

La soluzione 'Epico' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un tipo di poema". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.