Un tipo di poema

Luca Bianchi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un tipo di poema' è 'Epico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

EPICO

Perchè la soluzione è Epico? Un poema epico narra le gesta di eroi leggendari e imprese memorabili. Attraverso versi potenti e coinvolgenti, trasmette storie che sembrano vivere nel tempo. La sua forza sta nel modo in cui coinvolge e emoziona chi ascolta o legge, rendendo ogni racconto indimenticabile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un tipo di poema
  • Risposta: EPICO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    EIO
  • Inizia con: E
  • Finisce con: O
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Un tipo di poema nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Epico

La definizione "Un tipo di poema" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Epico'.

La soluzione 'Epico' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un tipo di poema". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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