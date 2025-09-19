In mezzo alla laguna

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'In mezzo alla laguna' è 'Gu'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GU

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In mezzo alla laguna nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Gu

In presenza della definizione "In mezzo alla laguna", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gu'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: In mezzo alla laguna
  • Risposta: GU
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: G_
  • Inizia con: G
  • Finisce con: U

Le 2 lettere della soluzione

G Genova
U Udine

La soluzione 'Gu' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "In mezzo alla laguna". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

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