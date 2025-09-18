Pesce anche conosciuto con il nome di tonno bianco

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pesce anche conosciuto con il nome di tonno bianco' è 'Alalunga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALALUNGA

Perchè la soluzione è Alalunga? L'alalunga è un pesce molto apprezzato in cucina, noto anche come tonno bianco. La sua carne è tenera e saporita, ideale per piatti raffinati. Questo pesce si trova spesso nelle acque calde e profonde, portando un tocco speciale a molte ricette marinare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Pesce anche conosciuto con il nome di tonno bianco

Pesce anche conosciuto con il nome di tonno bianco Risposta: ALALUNGA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: A_______

A_______ Inizia con: A

A Finisce con: A

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Pesce anche conosciuto con il nome di tonno bianco nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Alalunga

In presenza della definizione "Pesce anche conosciuto con il nome di tonno bianco", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Alalunga'.

Le 8 lettere della soluzione

A Ancona L Livorno A Ancona L Livorno U Udine N Napoli G Genova A Ancona

La soluzione 'Alalunga' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pesce anche conosciuto con il nome di tonno bianco". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.