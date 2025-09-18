Pesce anche conosciuto con il nome di tonno bianco
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SOLUZIONE: ALALUNGA
Perchè la soluzione è Alalunga? L'alalunga è un pesce molto apprezzato in cucina, noto anche come tonno bianco. La sua carne è tenera e saporita, ideale per piatti raffinati. Questo pesce si trova spesso nelle acque calde e profonde, portando un tocco speciale a molte ricette marinare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Pesce anche conosciuto con il nome di tonno bianco
- Risposta: ALALUNGA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: A_______
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Pesce anche conosciuto con il nome di tonno bianco nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Alalunga
In presenza della definizione "Pesce anche conosciuto con il nome di tonno bianco", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Alalunga'.
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Alalunga' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pesce anche conosciuto con il nome di tonno bianco". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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