Pesce anche conosciuto con il nome di tonno bianco

Angelo Caputo | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pesce anche conosciuto con il nome di tonno bianco' è 'Alalunga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALALUNGA

Perchè la soluzione è Alalunga? L'alalunga è un pesce molto apprezzato in cucina, noto anche come tonno bianco. La sua carne è tenera e saporita, ideale per piatti raffinati. Questo pesce si trova spesso nelle acque calde e profonde, portando un tocco speciale a molte ricette marinare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Pesce anche conosciuto con il nome di tonno bianco
  • Risposta: ALALUNGA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: A_______
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Alalunga'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Pesce anche conosciuto con il nome di tonno bianco nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Alalunga

In presenza della definizione "Pesce anche conosciuto con il nome di tonno bianco", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Alalunga'.

Le 8 lettere della soluzione

A Ancona
L Livorno
A Ancona
L Livorno
U Udine
N Napoli
G Genova
A Ancona

La soluzione 'Alalunga' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pesce anche conosciuto con il nome di tonno bianco". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Altro nome del pesce razza Kevin Oscar per Un pesce di nome Wanda Squisita salsa per il pesce in bianco È conosciuto anche con il nome di rimpiattino Un pesce noto anche col nome di Girella 

Altre definizioni collegate

Con pesce: Con esso si può pescare un pesce per volta 

Con anche: Vendono anche porri 

Con conosciuto: Il nomignolo di un conosciuto ex allenatore di calcio 