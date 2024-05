La Soluzione ♚ Kevin Oscar per Un pesce di nome Wanda

: KLINE

Curiosità su Kevin oscar per un pesce di nome wanda: un pesce di nome wanda (a fish called wanda) è un film del 1988 diretto da charles crichton. nel 1999 il british film institute l'ha inserito al 39º posto... Kevin Delaney Kline (Saint Louis, 24 ottobre 1947) è un attore statunitense, vincitore dell'Oscar al miglior attore non protagonista nel 1989 per Un pesce di nome Wanda. Tra i suoi film più noti si ricordano anche La scelta di Sophie (1982), Il grande freddo (1983), Silverado (1985), Dave - Presidente per un giorno (1993), Tempesta di ghiaccio (1997), In & Out (1997), Wild Wild West (1999) e La bella e la bestia (2017),

