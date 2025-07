Cippo ai bordi delle strade nei cruciverba: la soluzione è Pietra Miliare

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Cippo ai bordi delle strade' è 'Pietra Miliare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIETRA MILIARE

Curiosità e Significato di Pietra Miliare

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 13 lettere Pietra Miliare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pietra Miliare? Una pietra miliare è un segno che si trova ai bordi delle strade o dei sentieri, usato storicamente per indicare distanze, limiti o punti di riferimento. Questi piccoli monumenti in pietra aiutavano i viaggiatori a orientarsi e a misurare il percorso. Oggi, il termine viene usato anche in senso figurato per indicare un traguardo importante o un momento di svolta.

Come si scrive la soluzione Pietra Miliare

Hai davanti la definizione "Cippo ai bordi delle strade" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

I Imola

E Empoli

T Torino

R Roma

A Ancona

M Milano

I Imola

L Livorno

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

