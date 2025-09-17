Astuccio utilizzato dal fumatore

SOLUZIONE: PORTASIGARETTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Astuccio utilizzato dal fumatore" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Astuccio utilizzato dal fumatore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Portasigarette? Un contenitore compatto e pratico che permette di trasportare facilmente le sigarette, mantenendole protette e in ordine. È spesso realizzato in materiali come plastica o metallo, con un design semplice e funzionale. Questo oggetto è molto diffuso tra chi fuma regolarmente, offrendo comodità e discrezione. Può essere portato in tasca o nella borsa, assicurando che le sigarette siano sempre a portata di mano.

La definizione "Astuccio utilizzato dal fumatore" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Astuccio utilizzato dal fumatore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Portasigarette:

P Padova O Otranto R Roma T Torino A Ancona S Savona I Imola G Genova A Ancona R Roma E Empoli T Torino T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Astuccio utilizzato dal fumatore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

