È utilizzato per coperture provvisorie di baracche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È utilizzato per coperture provvisorie di baracche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : CARTONE CATRAMATO

Significato/Curiosita : E utilizzato per coperture provvisorie di baracche

e molto spesso le coperture sono lamiere di eternit. problemi comuni in questi quartieri sono il degrado, la criminalità diffusa e gravi problemi di igiene... molto spesso lesono lamiereeternit. problemi comuni in questi quartieri sono il degrado, la criminalità diffusagravi problemiigiene... Il cartone catramato o carta catramata è un materiale che viene impiegato in edilizia per rivestire superfici piane di edifici, quali tetti, terrazzi e similari, in modo da isolarli dalla penetrazione dell'acqua. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : È utilizzato per coperture provvisorie di baracche : utilizzato; coperture; provvisorie; baracche; Tipo di raggio che viene utilizzato anche in chirurgia; Otre di pelle utilizzato in Africa come borraccia; Il velo di cotone utilizzato per le medicazioni; Un ferro utilizzato dai rosticcieri; Robusto filo utilizzato per cucire libri; Era utilizzato come anestetico negli ospedali; Un amplificatore che viene utilizzato in elettronica; coperture rette da pilastri; Sono coperture ; coperture come le pensiline; Le coperture del circo; coperture di edifici; coperture di case; coperture per veicoli; provvisorie , incerte; Sono formati da costruzioni provvisorie ; Stazionamento di truppe nelle baracche ;

Cerca altre Definizioni