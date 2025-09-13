La maiuscola di Roma

Paola Cammarota | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La maiuscola di Roma' è 'Erre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ERRE

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Perché la soluzione è Erre? Roma, città ricca di storia e cultura, si distingue anche per la sua pronuncia. La lettera che si pronuncia come un suono forte e vibrante, spesso associato alla lettera R, si chiama ERRE. Quando si parla di questa metropoli, si sente spesso questa consonante pronunciata con enfasi, sottolineando l'importanza e la forza del nome stesso. La sua presenza è evidente in molte parole e nomi legati alla città.

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La maiuscola di Roma nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Erre

In presenza della definizione "La maiuscola di Roma", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Erre'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La maiuscola di Roma
  • Risposta: ERRE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: E___
  • Inizia con: E
  • Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

E Empoli
R Roma
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Erre' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La maiuscola di Roma". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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