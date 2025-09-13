La maiuscola di Roma
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SOLUZIONE: ERRE
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Perché la soluzione è Erre? Roma, città ricca di storia e cultura, si distingue anche per la sua pronuncia. La lettera che si pronuncia come un suono forte e vibrante, spesso associato alla lettera R, si chiama ERRE. Quando si parla di questa metropoli, si sente spesso questa consonante pronunciata con enfasi, sottolineando l'importanza e la forza del nome stesso. La sua presenza è evidente in molte parole e nomi legati alla città.
La maiuscola di Roma nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Erre
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La maiuscola di Roma
- Risposta: ERRE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: E___
- Inizia con: E
- Finisce con: E
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Erre' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La maiuscola di Roma". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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