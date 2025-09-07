Nato nello stesso luogo
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SOLUZIONE: COMPAESANO
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Perché la soluzione è Compaesano? Il termine compaesano si riferisce a una persona nata nello stesso luogo di un’altra. Questa parola indica un legame di appartenenza condivisa, spesso usato per descrivere qualcuno che proviene dalla stessa città, paese o regione. La presenza di un compaesano può rafforzare il senso di comunità e identità locale, creando un senso di familiarità tra persone legate dall’origine geografica. La condivisione di questa caratteristica contribuisce a rafforzare i rapporti sociali tra individui.
Nato nello stesso luogo nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Compaesano
Se la definizione "Nato nello stesso luogo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Compaesano'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Nato nello stesso luogo
- Risposta: COMPAESANO
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: C_________
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Compaesano' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Nato nello stesso luogo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con stesso: Vivere sotto lo stesso tetto
Con luogo: Si dice del popolo nativo del luogo