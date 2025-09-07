Nato nello stesso luogo

Paola Cammarota | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Nato nello stesso luogo' è 'Compaesano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COMPAESANO

Vuoi approfondire la risposta Compaesano? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Compaesano? Il termine compaesano si riferisce a una persona nata nello stesso luogo di un’altra. Questa parola indica un legame di appartenenza condivisa, spesso usato per descrivere qualcuno che proviene dalla stessa città, paese o regione. La presenza di un compaesano può rafforzare il senso di comunità e identità locale, creando un senso di familiarità tra persone legate dall’origine geografica. La condivisione di questa caratteristica contribuisce a rafforzare i rapporti sociali tra individui.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Compaesano'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Nato nello stesso luogo nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Compaesano

Se la definizione "Nato nello stesso luogo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Compaesano'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Nato nello stesso luogo
  • Risposta: COMPAESANO
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: C_________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Le 10 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
M Milano
P Padova
A Ancona
E Empoli
S Savona
A Ancona
N Napoli
O Otranto

La soluzione 'Compaesano' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Nato nello stesso luogo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Nello stesso luogo in bibliografia Nativa dello stesso luogo Nello stesso luogo nei richiami bibliografici Lo sono le persone nate nello stesso luogo Elenco di oggetti acquistabili nello stesso luogo 

Altre definizioni collegate

Con stesso: Vivere sotto lo stesso tetto 

Con luogo: Si dice del popolo nativo del luogo 