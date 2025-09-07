Nato nello stesso luogo

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Nato nello stesso luogo' è 'Compaesano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COMPAESANO

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Perché la soluzione è Compaesano? Il termine compaesano si riferisce a una persona nata nello stesso luogo di un’altra. Questa parola indica un legame di appartenenza condivisa, spesso usato per descrivere qualcuno che proviene dalla stessa città, paese o regione. La presenza di un compaesano può rafforzare il senso di comunità e identità locale, creando un senso di familiarità tra persone legate dall’origine geografica. La condivisione di questa caratteristica contribuisce a rafforzare i rapporti sociali tra individui.

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Nato nello stesso luogo nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Compaesano

Se la definizione "Nato nello stesso luogo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Compaesano'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Nato nello stesso luogo

Nato nello stesso luogo Risposta: COMPAESANO

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: C_________

C_________ Inizia con: C

C Finisce con: O

Le 10 lettere della soluzione

C Como O Otranto M Milano P Padova A Ancona E Empoli S Savona A Ancona N Napoli O Otranto

La soluzione 'Compaesano' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Nato nello stesso luogo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.