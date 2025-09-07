Che richiede una grossa spesa

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Che richiede una grossa spesa' è 'Costoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COSTOSO

Perchè la soluzione è Costoso? Quando qualcosa costa molto, si dice che è costoso. Questa parola si usa spesso per descrivere oggetti o servizi che richiedono un investimento considerevole. In molte occasioni, si valuta attentamente se vale la pena spendere così tanto, considerando il valore che si ottiene. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Che richiede una grossa spesa

Che richiede una grossa spesa Risposta: COSTOSO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: C______

C______ Inizia con: C

C Finisce con: O

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Che richiede una grossa spesa nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Costoso

Per risolvere la definizione "Che richiede una grossa spesa", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Costoso'.

Le 7 lettere della soluzione

C Como O Otranto S Savona T Torino O Otranto S Savona O Otranto

La soluzione 'Costoso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Che richiede una grossa spesa". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.