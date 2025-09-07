Che richiede una grossa spesa
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SOLUZIONE: COSTOSO
Perchè la soluzione è Costoso? Quando qualcosa costa molto, si dice che è costoso. Questa parola si usa spesso per descrivere oggetti o servizi che richiedono un investimento considerevole. In molte occasioni, si valuta attentamente se vale la pena spendere così tanto, considerando il valore che si ottiene. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Che richiede una grossa spesa
- Risposta: COSTOSO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: C______
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Che richiede una grossa spesa nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Costoso
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Le 7 lettere della soluzione
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Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con richiede: Un indumento che richiede poca stoffa
Con grossa: Grossa scimmia africana
Con spesa: Anagramma di presto in cui mettere la spesa