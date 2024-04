La Soluzione ♚ Una grossa chiatta La definizione e la soluzione di 5 lettere: Una grossa chiatta. MAONA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Una grossa chiatta: In storiografia il termine Maona sta ad indicare l'associazione di un gruppo di mercanti, che finanziano in comune un' impresa commerciale, o una spedizione oltremare; o anche che ricevono in concessione un territorio, o un bene (miniera, piantagioni, ecc.) da sfruttare in regime di monopolio, in cambio del finanziamento stesso al concessionario. Si tratta di un vocabolo diffuso in tutti i porti del Mediterraneo, più noto agli studiosi di storia medievale e moderna. L'etimologia più probabile è quella suggerita da Michele Amari, che ne rintraccia la provenienza nell'arabo, da ma'unah ("assistenza riconfortante", "contribuzione ... Altre Definizioni con maona; grossa; chiatta; Una grossa antilope; L ape più grossa; Grossa frittella ripiena; Una piccola chiatta per la caccia in palude; Cerca altre soluzioni cruciverba

