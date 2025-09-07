Avuti da qualcuno il contrario di dati
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Avuti da qualcuno il contrario di dati' è 'Ricevuti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RICEVUTI
Perchè la soluzione è Ricevuti? Quando ricevi qualcosa da qualcuno, si tratta di informazioni o oggetti che ti vengono consegnati. Questi elementi sono il risultato di un passaggio diretto, un gesto di scambio tra due persone. Ricevuti, si può pensare a tutto ciò che si ottiene attraverso un gesto di consegna. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Avuti da qualcuno il contrario di dati
- Risposta: RICEVUTI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: R_______
- Inizia con: R
- Finisce con: I
Avuti da qualcuno il contrario di dati nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ricevuti
La definizione "Avuti da qualcuno il contrario di dati" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ricevuti'.
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Ricevuti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Avuti da qualcuno il contrario di dati". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: L insieme di dati per individuare qualcuno ing Forte al contrario Il contrario della strettoia Contrario al pudore Tutti i dati fisici
Altre definizioni collegate
Con avuti: Avuti per lascito
Con qualcuno: Che non è nuovo ed è già appartenuto a qualcuno
Con contrario: Il contrario di giovanili