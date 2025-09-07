Avuti da qualcuno il contrario di dati

Vito Manzione | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Avuti da qualcuno il contrario di dati' è 'Ricevuti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RICEVUTI

Perchè la soluzione è Ricevuti? Quando ricevi qualcosa da qualcuno, si tratta di informazioni o oggetti che ti vengono consegnati. Questi elementi sono il risultato di un passaggio diretto, un gesto di scambio tra due persone. Ricevuti, si può pensare a tutto ciò che si ottiene attraverso un gesto di consegna. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Avuti da qualcuno il contrario di dati
  • Risposta: RICEVUTI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: R_______
  • Inizia con: R
  • Finisce con: I
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Avuti da qualcuno il contrario di dati nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ricevuti

La definizione "Avuti da qualcuno il contrario di dati" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ricevuti'.

Le 8 lettere della soluzione

R Roma
I Imola
C Como
E Empoli
V Venezia
U Udine
T Torino
I Imola

La soluzione 'Ricevuti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Avuti da qualcuno il contrario di dati". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: L insieme di dati per individuare qualcuno ing Forte al contrario Il contrario della strettoia Contrario al pudore Tutti i dati fisici 

Altre definizioni collegate

Con avuti: Avuti per lascito 

Con qualcuno: Che non è nuovo ed è già appartenuto a qualcuno 

Con contrario: Il contrario di giovanili 