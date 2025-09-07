Avuti da qualcuno il contrario di dati

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Avuti da qualcuno il contrario di dati' è 'Ricevuti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RICEVUTI

Perchè la soluzione è Ricevuti? Quando ricevi qualcosa da qualcuno, si tratta di informazioni o oggetti che ti vengono consegnati. Questi elementi sono il risultato di un passaggio diretto, un gesto di scambio tra due persone. Ricevuti, si può pensare a tutto ciò che si ottiene attraverso un gesto di consegna. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Avuti da qualcuno il contrario di dati

Avuti da qualcuno il contrario di dati Risposta: RICEVUTI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: R_______

R_______ Inizia con: R

R Finisce con: I

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Avuti da qualcuno il contrario di dati nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ricevuti

La definizione "Avuti da qualcuno il contrario di dati" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ricevuti'.

Le 8 lettere della soluzione

R Roma I Imola C Como E Empoli V Venezia U Udine T Torino I Imola

La soluzione 'Ricevuti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Avuti da qualcuno il contrario di dati". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.