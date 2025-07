L insieme di dati per individuare qualcuno ing nei cruciverba: la soluzione è Identikit

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L insieme di dati per individuare qualcuno ing' è 'Identikit'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IDENTIKIT

Curiosità e Significato... La parola Identikit è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Identikit.

Perché la soluzione è Identikit? Identikit è un termine che indica un insieme di dati e caratteristiche fisiche utilizzati per riconoscere o ricostruire l’aspetto di una persona, spesso in ambito investigativo. È come un ritratto dettagliato che aiuta a identificare qualcuno sulla base di elementi visivi e descrizioni. In sostanza, l'identikit permette di mettere insieme pezzi del puzzle per trovare il soggetto cercato.

Se "L insieme di dati per individuare qualcuno ing" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

K Kappa

I Imola

T Torino

N I E A N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANIENE" ANIENE

