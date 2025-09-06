Desinenza dei verbi della prima coniugazione

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Desinenza dei verbi della prima coniugazione' è 'Are'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARE

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Desinenza dei verbi della prima coniugazione nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Are

Se la definizione "Desinenza dei verbi della prima coniugazione" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Are'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Desinenza dei verbi della prima coniugazione

Desinenza dei verbi della prima coniugazione Risposta: ARE

Lunghezza: 3 lettere

3 lettere Schema parole: 3

3 Schema utile: A__

A__ Inizia con: A

A Finisce con: E

Le 3 lettere della soluzione

A Ancona R Roma E Empoli

La soluzione 'Are' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Desinenza dei verbi della prima coniugazione". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.