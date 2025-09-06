Desinenza dei verbi della prima coniugazione

Vito Manzione | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Desinenza dei verbi della prima coniugazione' è 'Are'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARE

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Desinenza dei verbi della prima coniugazione nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Are

Se la definizione "Desinenza dei verbi della prima coniugazione" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Are'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Desinenza dei verbi della prima coniugazione
  • Risposta: ARE
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: A__
  • Inizia con: A
  • Finisce con: E

Le 3 lettere della soluzione

A Ancona
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Are' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Desinenza dei verbi della prima coniugazione". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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