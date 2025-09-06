Desinenza dei verbi della prima coniugazione
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Desinenza dei verbi della prima coniugazione' è 'Are'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ARE
Desinenza dei verbi della prima coniugazione nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Are
Se la definizione "Desinenza dei verbi della prima coniugazione" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Are'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Desinenza dei verbi della prima coniugazione
- Risposta: ARE
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: A__
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Are' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Desinenza dei verbi della prima coniugazione". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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