Un particolare tempo nella coniugazione dei verbi greci nei cruciverba: la soluzione è Aoristo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un particolare tempo nella coniugazione dei verbi greci' è 'Aoristo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AORISTO

Curiosità e Significato di "Aoristo"

L’aoristo è un tempo verbale della lingua greca che indica un'azione completata, senza riferimento al suo svolgimento nel tempo. Si caratterizza per la sua forma semplice e può esprimere eventi passati, ma anche azioni che hanno un impatto presente. È essenziale in testi letterari e filosofici per esprimere eventi specifici in modo conciso.

Come si scrive la soluzione: Aoristo

La definizione "Un particolare tempo nella coniugazione dei verbi greci" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

O Otranto

R Roma

I Imola

S Savona

T Torino

O Otranto

