INSANABILE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Insanabile? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Insanabile.

Perché la soluzione è Insanabile? Insanabile indica qualcosa che non può essere guarito o curato, spesso riferito a ferite, malattie o problemi irrisolvibili. È un termine che sottolinea l'impossibilità di riparare o sanare una condizione, lasciando intendere che non esiste rimedio o soluzione definitiva. In ogni situazione, rappresenta un limite insuperabile, rendendo evidente che alcune cose sono destinate a rimanere irrisolte.

Hai trovato la definizione "Tale da non poter essere guarito" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

N Napoli

S Savona

A Ancona

N Napoli

A Ancona

B Bologna

I Imola

L Livorno

E Empoli

