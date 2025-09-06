A volte il tennista lo vince a zero

Paola Cammarota | 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'A volte il tennista lo vince a zero' è 'Game'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GAME

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A volte il tennista lo vince a zero nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Game

La soluzione associata alla definizione "A volte il tennista lo vince a zero" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Game'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: A volte il tennista lo vince a zero
  • Risposta: GAME
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: G___
  • Inizia con: G
  • Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

G Genova
A Ancona
M Milano
E Empoli

La soluzione 'Game' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "A volte il tennista lo vince a zero". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: L unico tennista che ha vinto otto volte Wimbledon A volte lo ottiene il presidente del Consiglio dimissionario Il borghese di Monicelli lo era due volte Fausto Coppi lo vinse cinque volte Il tennista spagnolo vincitore quattordici volte del Roland Garros di Parigi 

Altre definizioni collegate

Con volte: Il suo diametro è quattro volte quello terrestre 

Con tennista: Il Panatta ex grande tennista 

Con vince: Nel calcio ottiene una stella chi ne vince dieci 