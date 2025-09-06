A volte il tennista lo vince a zero

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'A volte il tennista lo vince a zero' è 'Game'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GAME

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A volte il tennista lo vince a zero nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Game

La soluzione associata alla definizione "A volte il tennista lo vince a zero" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Game'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: A volte il tennista lo vince a zero

A volte il tennista lo vince a zero Risposta: GAME

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: G___

G___ Inizia con: G

G Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

G Genova A Ancona M Milano E Empoli

La soluzione 'Game' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "A volte il tennista lo vince a zero". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.