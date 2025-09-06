A volte il tennista lo vince a zero
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'A volte il tennista lo vince a zero' è 'Game'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GAME
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A volte il tennista lo vince a zero nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Game
La soluzione associata alla definizione "A volte il tennista lo vince a zero" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Game'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: A volte il tennista lo vince a zero
- Risposta: GAME
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: G___
- Inizia con: G
- Finisce con: E
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Game' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "A volte il tennista lo vince a zero". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con volte: Il suo diametro è quattro volte quello terrestre
Con tennista: Il Panatta ex grande tennista