Stendardo di comune medievale

Anna Spiotta | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Stendardo di comune medievale' è 'Gonfalone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GONFALONE

Perchè la soluzione è Gonfalone? Un gonfalone è un drappo colorato che sventola in alto, simbolo di una comunità o di un'istituzione. Spesso decorato con stemmi o simboli, accompagna eventi importanti e rappresenta l'orgoglio di un gruppo durante feste e cerimonie. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Stendardo di comune medievale nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Gonfalone

La soluzione associata alla definizione "Stendardo di comune medievale" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gonfalone'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Stendardo di comune medievale
  • Risposta: GONFALONE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: G________
  • Inizia con: G
  • Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

G Genova
O Otranto
N Napoli
F Firenze
A Ancona
L Livorno
O Otranto
N Napoli
E Empoli

La soluzione 'Gonfalone' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Stendardo di comune medievale". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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