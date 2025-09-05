Stendardo di comune medievale
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SOLUZIONE: GONFALONE
Perchè la soluzione è Gonfalone? Un gonfalone è un drappo colorato che sventola in alto, simbolo di una comunità o di un'istituzione. Spesso decorato con stemmi o simboli, accompagna eventi importanti e rappresenta l'orgoglio di un gruppo durante feste e cerimonie. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Stendardo di comune medievale nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Gonfalone
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Stendardo di comune medievale
- Risposta: GONFALONE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: G________
- Inizia con: G
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Gonfalone' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Stendardo di comune medievale". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Lo stendardo del Comune Stendardo di un comune italiano Comune lombardo: Balsamo Comune della Lombardia in provincia di Sondrio La scienza del vivere in comune
Altre definizioni collegate
Con stendardo: Stendardo di un comune italiano
Con comune: Un alga di color verde brillante comune nel Mediterraneo
Con medievale: Un armatura medievale