Non sta mai fermo nello stesso posto

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Non sta mai fermo nello stesso posto' è 'Globetrotter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GLOBETROTTER

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Perché la soluzione è Globetrotter? Un globetrotter è qualcuno che non si ferma mai nello stesso posto, sempre in cerca di nuove avventure e scoperte. La sua vita è fatta di viaggi continui, attraversando paesi e culture diverse senza mai stabilizzarsi. La curiosità e la voglia di esplorare sono più forti di qualsiasi radicamento, portandolo a spostarsi costantemente. La sua esistenza è un continuo movimento, senza mai fermarsi.

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Non sta mai fermo nello stesso posto nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Globetrotter

Questa pagina è dedicata alla definizione "Non sta mai fermo nello stesso posto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Globetrotter'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Non sta mai fermo nello stesso posto

Non sta mai fermo nello stesso posto Risposta: GLOBETROTTER

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 12

12 Schema utile: G___________

G___________ Inizia con: G

G Finisce con: R

Le 12 lettere della soluzione

G Genova L Livorno O Otranto B Bologna E Empoli T Torino R Roma O Otranto T Torino T Torino E Empoli R Roma

La soluzione 'Globetrotter' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Non sta mai fermo nello stesso posto". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.