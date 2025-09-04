Non sta mai fermo nello stesso posto
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Non sta mai fermo nello stesso posto' è 'Globetrotter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GLOBETROTTER
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Perché la soluzione è Globetrotter? Un globetrotter è qualcuno che non si ferma mai nello stesso posto, sempre in cerca di nuove avventure e scoperte. La sua vita è fatta di viaggi continui, attraversando paesi e culture diverse senza mai stabilizzarsi. La curiosità e la voglia di esplorare sono più forti di qualsiasi radicamento, portandolo a spostarsi costantemente. La sua esistenza è un continuo movimento, senza mai fermarsi.
Non sta mai fermo nello stesso posto nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Globetrotter
Questa pagina è dedicata alla definizione "Non sta mai fermo nello stesso posto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Globetrotter'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Non sta mai fermo nello stesso posto
- Risposta: GLOBETROTTER
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Schema utile: G___________
- Inizia con: G
- Finisce con: R
Le 12 lettere della soluzione
La soluzione 'Globetrotter' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Non sta mai fermo nello stesso posto". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con fermo: Rimanere fermo in una posizione
Con stesso: Vivere sotto lo stesso tetto
Con posto: Gli abitanti del posto