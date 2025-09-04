Il pm ne apre uno quando avvia un indagine

Anna Spiotta | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il pm ne apre uno quando avvia un indagine' è 'Fascicolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FASCICOLO

Vuoi approfondire la risposta Fascicolo? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Fascicolo? Un fascicolo è un insieme di documenti raccolti e conservati per accompagnare un procedimento o un'indagine. Quando un pubblico ministero decide di iniziare un'inchiesta, apre un fascicolo per raccogliere tutte le informazioni e le prove rilevanti. Questo strumento permette di organizzare i dati e di seguire l'evoluzione del caso nel tempo. La sua apertura rappresenta il primo passo ufficiale nel percorso giudiziario, segnando l'inizio di un procedimento formale.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Fascicolo'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Il pm ne apre uno quando avvia un indagine nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Fascicolo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il pm ne apre uno quando avvia un indagine" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fascicolo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il pm ne apre uno quando avvia un indagine
  • Risposta: FASCICOLO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: F________
  • Inizia con: F
  • Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

F Firenze
A Ancona
S Savona
C Como
I Imola
C Como
O Otranto
L Livorno
O Otranto

La soluzione 'Fascicolo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il pm ne apre uno quando avvia un indagine". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: L Iliade ne racconta l assedio Non ne ha nessuno chi recita un monologo Se ne fanno maschere Il gufo di Merlino ne La spada nella roccia Ne era maestro l Artusi 

Altre definizioni collegate

Con quando: Quando è finto non vuol proprio capire 

Con avvia: Se le mette in spalla chi si avvia 

Con indagine: È utile nell indagine 