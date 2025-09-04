Il pm ne apre uno quando avvia un indagine

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il pm ne apre uno quando avvia un indagine' è 'Fascicolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FASCICOLO

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Perché la soluzione è Fascicolo? Un fascicolo è un insieme di documenti raccolti e conservati per accompagnare un procedimento o un'indagine. Quando un pubblico ministero decide di iniziare un'inchiesta, apre un fascicolo per raccogliere tutte le informazioni e le prove rilevanti. Questo strumento permette di organizzare i dati e di seguire l'evoluzione del caso nel tempo. La sua apertura rappresenta il primo passo ufficiale nel percorso giudiziario, segnando l'inizio di un procedimento formale.

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Il pm ne apre uno quando avvia un indagine nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Fascicolo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il pm ne apre uno quando avvia un indagine" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fascicolo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il pm ne apre uno quando avvia un indagine

Il pm ne apre uno quando avvia un indagine Risposta: FASCICOLO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: F________

F________ Inizia con: F

F Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

F Firenze A Ancona S Savona C Como I Imola C Como O Otranto L Livorno O Otranto

La soluzione 'Fascicolo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il pm ne apre uno quando avvia un indagine". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.