Il pm ne apre uno quando avvia un indagine
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SOLUZIONE: FASCICOLO
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Perché la soluzione è Fascicolo? Un fascicolo è un insieme di documenti raccolti e conservati per accompagnare un procedimento o un'indagine. Quando un pubblico ministero decide di iniziare un'inchiesta, apre un fascicolo per raccogliere tutte le informazioni e le prove rilevanti. Questo strumento permette di organizzare i dati e di seguire l'evoluzione del caso nel tempo. La sua apertura rappresenta il primo passo ufficiale nel percorso giudiziario, segnando l'inizio di un procedimento formale.
Il pm ne apre uno quando avvia un indagine nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Fascicolo
Questa pagina è dedicata alla definizione "Il pm ne apre uno quando avvia un indagine" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fascicolo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il pm ne apre uno quando avvia un indagine
- Risposta: FASCICOLO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: F________
- Inizia con: F
- Finisce con: O
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Fascicolo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il pm ne apre uno quando avvia un indagine". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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