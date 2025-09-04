Delineata Nei Contorni
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Delineata Nei Contorni' è 'Profilata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PROFILATA
Perchè la soluzione è Profilata? Una linea ben marcata che segue i contorni di un oggetto è come una traccia che ne evidenzia i margini. Questa linea, spesso sottile e precisa, dà forma e profondità, rendendo tutto più chiaro e distinto, come un contorno che definisce ciò che si osserva. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Delineata Nei Contorni nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Profilata
La soluzione associata alla definizione "Delineata Nei Contorni" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Profilata'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Delineata Nei Contorni
- Risposta: PROFILATA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: P________
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Profilata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Delineata Nei Contorni". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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