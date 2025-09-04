Delineata Nei Contorni

Angelo Caputo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Delineata Nei Contorni' è 'Profilata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PROFILATA

Perchè la soluzione è Profilata? Una linea ben marcata che segue i contorni di un oggetto è come una traccia che ne evidenzia i margini. Questa linea, spesso sottile e precisa, dà forma e profondità, rendendo tutto più chiaro e distinto, come un contorno che definisce ciò che si osserva. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Delineata Nei Contorni nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Profilata

La soluzione associata alla definizione "Delineata Nei Contorni" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Profilata'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Delineata Nei Contorni
  • Risposta: PROFILATA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: P________
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

P Padova
R Roma
O Otranto
F Firenze
I Imola
L Livorno
A Ancona
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Profilata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Delineata Nei Contorni". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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