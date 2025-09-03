Piccolo fiore bianco

Luca Bianchi | 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Piccolo fiore bianco' è 'Gelsomino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GELSOMINO

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Perché la soluzione è Gelsomino? Il gelsomino è un fiore di piccole dimensioni, caratterizzato da una delicata tonalità bianca che lo rende particolarmente elegante e profumato. Cresce principalmente in zone temperate e tropicali, spesso arrampicandosi su muri o recinzioni, creando un'atmosfera di freschezza e raffinatezza. La sua fragranza intensa e avvolgente lo rende molto apprezzato in profumeria e come elemento decorativo nei giardini. La sua presenza dona un tocco di naturalezza e bellezza ovunque venga coltivato.

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Piccolo fiore bianco nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Gelsomino

In presenza della definizione "Piccolo fiore bianco", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gelsomino'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Piccolo fiore bianco
  • Risposta: GELSOMINO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: G________
  • Inizia con: G
  • Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

G Genova
E Empoli
L Livorno
S Savona
O Otranto
M Milano
I Imola
N Napoli
O Otranto

La soluzione 'Gelsomino' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Piccolo fiore bianco". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

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Con fiore: Il fiore che ha dato il nome a una posizione yoga 

Con bianco: Un gelato bianco 