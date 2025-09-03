Piccolo fiore bianco
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Piccolo fiore bianco' è 'Gelsomino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GELSOMINO
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Perché la soluzione è Gelsomino? Il gelsomino è un fiore di piccole dimensioni, caratterizzato da una delicata tonalità bianca che lo rende particolarmente elegante e profumato. Cresce principalmente in zone temperate e tropicali, spesso arrampicandosi su muri o recinzioni, creando un'atmosfera di freschezza e raffinatezza. La sua fragranza intensa e avvolgente lo rende molto apprezzato in profumeria e come elemento decorativo nei giardini. La sua presenza dona un tocco di naturalezza e bellezza ovunque venga coltivato.
Piccolo fiore bianco nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Gelsomino
In presenza della definizione "Piccolo fiore bianco", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gelsomino'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Piccolo fiore bianco
- Risposta: GELSOMINO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: G________
- Inizia con: G
- Finisce con: O
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Gelsomino' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Piccolo fiore bianco". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un bianco fiore odoroso Grande fiore bianco o giallo chiaro Un profumatissimo fiore bianco Un bianco fiore a imbuto Profumatissimo fiore bianco
Altre definizioni collegate
Con piccolo: Fa promozioni sul piccolo schermo
Con fiore: Il fiore che ha dato il nome a una posizione yoga
Con bianco: Un gelato bianco