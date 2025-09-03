Opposto al giro delle lancette nei cruciverba: la soluzione è Antiorario

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Opposto al giro delle lancette' è 'Antiorario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANTIORARIO

Curiosità e Significato di Antiorario

Hai risolto il cruciverba con Antiorario? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Antiorario.

Perché la soluzione è Antiorario? Quando il movimento delle lancette orarie viene invertito, si parla di un percorso che procede in direzione opposta rispetto al senso convenzionale. Questo tipo di spostamento si manifesta andando contro la rotazione naturale delle lancette, creando un itinerario inverso rispetto alla norma. È proprio questa inversione che identifica ciò che si muove contro il senso tradizionale, e si conclude dicendo che si tratta di un movimento che procede in senso ANTIORARIO.

Come si scrive la soluzione Antiorario

Non riesci a risolvere la definizione "Opposto al giro delle lancette"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

O Otranto

R Roma

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E E T R O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RETORE" RETORE

