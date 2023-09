Organizzazione Non Governativa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Organizzazione Non Governativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ONG

Significato/Curiosita : Organizzazione non governativa

Una organizzazione non governativa (ong) è un'organizzazione senza fini di lucro che è indipendente dagli stati e dalle organizzazioni governative internazionali... Betty ann ong (san francisco, 5 febbraio 1956 – new york, 11 settembre 2001) è stata un'assistente di volo statunitense che sul volo american airlines... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

