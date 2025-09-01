Organizza l attività di molti
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SOLUZIONE: COORDINATORE
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Organizza l attività di molti nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Coordinatore
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Organizza l attività di molti
- Risposta: COORDINATORE
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Schema utile: C___________
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 12 lettere della soluzione
La soluzione 'Coordinatore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Organizza l attività di molti". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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