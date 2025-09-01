Organizza l attività di molti

Alessia Mogavero | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Organizza l attività di molti' è 'Coordinatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COORDINATORE

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Organizza l attività di molti nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Coordinatore

In presenza della definizione "Organizza l attività di molti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Coordinatore'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Organizza l attività di molti
  • Risposta: COORDINATORE
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 12
  • Schema utile: C___________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Le 12 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
O Otranto
R Roma
D Domodossola
I Imola
N Napoli
A Ancona
T Torino
O Otranto
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Coordinatore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Organizza l attività di molti". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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