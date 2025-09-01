Il contrario di continuare

Angelo Caputo | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il contrario di continuare' è 'Smettere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SMETTERE

Perchè la soluzione è Smettere? Quando decidiamo di smettere qualcosa, cambiamo direzione e interrompiamo un'azione che avevamo portato avanti. È un momento di pausa che può significare lasciar andare abitudini o impegni, aprendo spazio a nuove possibilità e scelte diverse. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il contrario di continuare
  • Risposta: SMETTERE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: S_______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: E
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Il contrario di continuare nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Smettere

In presenza della definizione "Il contrario di continuare", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Smettere'.

Le 8 lettere della soluzione

S Savona
M Milano
E Empoli
T Torino
T Torino
E Empoli
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Smettere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il contrario di continuare". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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Altre definizioni collegate

Con contrario: Il contrario di giovanili 

Con continuare: Continuare nel tempo 