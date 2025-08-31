Castello vicino a Trieste
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Castello vicino a Trieste' è 'Miramare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MIRAMARE
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Perché la soluzione è Miramare? Miramare è un castello affascinante situato vicino a Trieste, immerso in un contesto naturale unico e circondato da un parco rigoglioso. Costruito nel XIX secolo, è stato residenza di importanti personaggi storici e oggi attira visitatori da tutto il mondo. La sua posizione privilegiata sul mare regala viste mozzafiato e un'atmosfera di relax e storia che affascina chi passeggia tra le sue mura.
Castello vicino a Trieste nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Miramare
La definizione "Castello vicino a Trieste" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Miramare'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Castello vicino a Trieste
- Risposta: MIRAMARE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: M_______
- Inizia con: M
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Miramare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Castello vicino a Trieste". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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