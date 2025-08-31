Castello vicino a Trieste

Anna Spiotta | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Castello vicino a Trieste' è 'Miramare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MIRAMARE

Vuoi approfondire la risposta Miramare? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Miramare? Miramare è un castello affascinante situato vicino a Trieste, immerso in un contesto naturale unico e circondato da un parco rigoglioso. Costruito nel XIX secolo, è stato residenza di importanti personaggi storici e oggi attira visitatori da tutto il mondo. La sua posizione privilegiata sul mare regala viste mozzafiato e un'atmosfera di relax e storia che affascina chi passeggia tra le sue mura.

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Castello vicino a Trieste nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Miramare

La definizione "Castello vicino a Trieste" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Miramare'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Castello vicino a Trieste
  • Risposta: MIRAMARE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: M_______
  • Inizia con: M
  • Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

M Milano
I Imola
R Roma
A Ancona
M Milano
A Ancona
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Miramare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Castello vicino a Trieste". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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