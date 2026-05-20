Via da Trieste a Pola
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Via da Trieste a Pola' è 'Flavia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FLAVIA
La risposta Flavia è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Flavia? Flavia è il nome di una strada che collega Trieste a Pola, attraversando paesaggi suggestivi e ricchi di storia. Questa via rappresenta un collegamento importante tra le due città, facilitando il passaggio di persone e merci. Lungo il percorso si possono ammirare luoghi di interesse culturale e naturale, rendendo il viaggio piacevole e interessante. Flavia, quindi, non è solo una via, ma un tratto di collegamento che unisce due realtà diverse e affascinanti.
Via da Trieste a Pola nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Flavia
La definizione "Via da Trieste a Pola" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Flavia'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Via da Trieste a Pola
- Risposta: FLAVIA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: F_____
- Inizia con: F
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Flavia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Via da Trieste a Pola". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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