Via da Trieste a Pola

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Via da Trieste a Pola' è 'Flavia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FLAVIA

La risposta Flavia è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Flavia? Flavia è il nome di una strada che collega Trieste a Pola, attraversando paesaggi suggestivi e ricchi di storia. Questa via rappresenta un collegamento importante tra le due città, facilitando il passaggio di persone e merci. Lungo il percorso si possono ammirare luoghi di interesse culturale e naturale, rendendo il viaggio piacevole e interessante. Flavia, quindi, non è solo una via, ma un tratto di collegamento che unisce due realtà diverse e affascinanti.

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Via da Trieste a Pola nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Flavia

La definizione "Via da Trieste a Pola" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Flavia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Via da Trieste a Pola

Via da Trieste a Pola Risposta: FLAVIA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: F_____

F_____ Inizia con: F

F Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

F Firenze L Livorno A Ancona V Venezia I Imola A Ancona

La soluzione 'Flavia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Via da Trieste a Pola". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.